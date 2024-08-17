Fenerbahçe, penaltı golüyle öne geçti

Fenerbahçe, Göztepe deplasmanında Edin Dzeko'nun 45+3'te penaltıdan kaydettiği gol ile 1-0 öne geçti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, penaltı golüyle öne geçti
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17 Ağustos 2024 22:38
Son güncelleme 17 Ağustos 2024 22:39
Fenerbahçe, Göztepe deplasmanında Edin Dzeko'nun 45+3'te penaltıdan kaydettiği gol ile 1-0 öne geçti.

45. dakikada hızlı gelişen hücumda Youssef En-Nesyri'nin pasıyla ceza alanına giren Osayi Samuel, Djalma ile girdiği mücadelede yerde kaldı ve hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.

Penaltıda topun başına geçen Dzeko, kaleci ve topu farklı köşelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.



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