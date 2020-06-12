Fenerbahçe penaltı bekledi, VAR 'Devam' dedi

Fenerbahçe, Kayserispor maçının 83. dakikasında penaltı bekledi ancak maçın hakemi Atilla Karaoğlan, VAR Bahattin Şimşek ile konuştuktan sonra 'devam' kararı verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Fenerbahçe penaltı bekledi, VAR 'Devam' dedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Haziran 2020 22:54
Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Fenerbahçe - Kayserispor maçının 83. dakikasında sarı lacivertli ekip penaltı bekledi.

Deniz Türüç'ün sol kanattan yaptığı orta sonrası Vedat Muriqi topa vuruşunu yaptı. Top Kayserisporlu oyuncuya çaparak kornere gitti. Fenerbahçeli futbolcular, bu pozisyonda topun Kayserisporlu oyuncunun eline çarparak kornere gittiği yönünde itirazlarda bulundu.

Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, bu pozisyonda VAR ile görüştü. VAR hakemi Bahattin Şimşek, bu pozisyonda penaltı olmadığını söyleyerek devam kararı verdi ve maç kornerle devam etti. 

Fenerbahçe, bu pozisyondan 3 dakika sonra Vedat Muriqi'nin penaltısıyla eşitliği sağlayıp, 1 dakika sonra ise Luiz  Gustavo'nn golüyle öne geçti.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için