Fenerbahçe penaltı bekledi; o pozisyon

Fenerbahçe, Glasgow Rangers maçının 39. dakikasında penaltı bekledi.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe penaltı bekledi; o pozisyon
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13 Mart 2025 23:52
Son güncelleme 13 Mart 2025 23:53
Fenerbahçe, Glasgow Rangers ile karşılaştığı UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçının 39. dakikasında penaltı bekledi.

Youssef En-Nesyri'nin kafasıyla Talisca'ya indirmek istediği topun Rangerslı futbolcunun eline geldiğini düşünen Fenerbahçeli oyuncular penaltı itirazında bulundu.

Bir süre VAR'dan inceleme yapıldı ancak maçın hakemi Espen Eskas oyunun devam etmesini istedi.

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