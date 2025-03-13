Fenerbahçe penaltı bekledi; o pozisyon

Fenerbahçe, Glasgow Rangers ile karşılaştığı UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçının 39. dakikasında penaltı bekledi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Youssef En-Nesyri'nin kafasıyla Talisca'ya indirmek istediği topun Rangerslı futbolcunun eline geldiğini düşünen Fenerbahçeli oyuncular penaltı itirazında bulundu.
Bir süre VAR'dan inceleme yapıldı ancak maçın hakemi Espen Eskas oyunun devam etmesini istedi.
Youssef En-Nesyri'nin kafasıyla Talisca'ya indirmek istediği topun Rangerslı futbolcunun eline geldiğini düşünen Fenerbahçeli oyuncular penaltı itirazında bulundu.
Bir süre VAR'dan inceleme yapıldı ancak maçın hakemi Espen Eskas oyunun devam etmesini istedi.