Fenerbahçe penaltı bekledi

Eyüpspor maçının 66. dakikasında Fenerbahçe'de Osayi-Samuel penaltı bekledi. Oyun devam etti.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe penaltı bekledi
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20 Aralık 2024 21:38
Eyüpspor maçının 66. dakikasında Fenerbahçe penaltı bekledi.

Kostic'in uzun pasında ceza alanında sağ çaprazda topla buluşan Osayi-Samuel, Caner Erkin ile girdiği mücadelede yerde kaldı.

Pozisyonun ardından Fenerbahçeli oyuncular penaltı isteğiyle yoğun itirazlarda bulunan Fenerbahçeli oyuncular, VAR'dan uyarı gelmemesi sonrası tepki gösterdi.

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