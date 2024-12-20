Eyüpspor maçının 66. dakikasında Fenerbahçe penaltı bekledi.
Kostic'in uzun pasında ceza alanında sağ çaprazda topla buluşan Osayi-Samuel, Caner Erkin ile girdiği mücadelede yerde kaldı.
Pozisyonun ardından Fenerbahçeli oyuncular penaltı isteğiyle yoğun itirazlarda bulunan Fenerbahçeli oyuncular, VAR'dan uyarı gelmemesi sonrası tepki gösterdi.
Kostic'in uzun pasında ceza alanında sağ çaprazda topla buluşan Osayi-Samuel, Caner Erkin ile girdiği mücadelede yerde kaldı.
Pozisyonun ardından Fenerbahçeli oyuncular penaltı isteğiyle yoğun itirazlarda bulunan Fenerbahçeli oyuncular, VAR'dan uyarı gelmemesi sonrası tepki gösterdi.