Fenerbahçe penaltı bekledi

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında Jayden Oosterwolde'nin yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe penaltı bekledi
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25 Ağustos 2024 22:09
Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. 

Karşılaşmanın 18. dakikasında Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde, Rizesporlu futbolcu Olawoyin ile girdiği mücadelede yerde kaldı. 

Hollandalı oyuncu, yerde kalmasının ardından kısa süreli bir sakatlık yaşadı. 

Fenerbahçeli oyuncular karşılaşmanın hakemine penaltı itirazında bulundu ancak oyun devam etti.

İşte Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon; 





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