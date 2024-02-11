Fenerbahçe penaltı atışı kazandı

Fenerbahçe, Alanyaspor maçının 47. dakikasında penaltı vuruşu kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe penaltı atışı kazandı
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11 Şubat 2024 20:19
Son güncelleme 11 Şubat 2024 20:21
Fenerbahçe, Alanyaspor maçının 47. dakikasında penaltı vuruşu kazandı.

Maçın 47. dakikasında ceza alanında Augusto ile girdiği mücadelede yerde kalan Alexander Djiku penaltı bekledi. Hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi.

Maçın 49. dakikasında topun başına geçen Dusan Tadic, topu ağlara gönderdi ve durumu 1-1'e getirdi.


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