Fenerbahçe penaltı atışı kazandı

Fenerbahçe, Alanyaspor maçının 47. dakikasında penaltı vuruşu kazandı.
Maçın 47. dakikasında ceza alanında Augusto ile girdiği mücadelede yerde kalan Alexander Djiku penaltı bekledi. Hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi.
Maçın 49. dakikasında topun başına geçen Dusan Tadic, topu ağlara gönderdi ve durumu 1-1'e getirdi.
Maçın 47. dakikasında ceza alanında Augusto ile girdiği mücadelede yerde kalan Alexander Djiku penaltı bekledi. Hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi.
Maçın 49. dakikasında topun başına geçen Dusan Tadic, topu ağlara gönderdi ve durumu 1-1'e getirdi.