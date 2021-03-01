1.5 MİLYON EURO BONSERVİSLE ALINDI

Fenerbahçe'ye Trabzonspor deplasmanında 3 puanı getiren Yunan yıldızı Dimitrios Pelkas'ın Rubin Kazan'ın yakın takibinde olduğu ortaya çıktı.SporTime.gr'da yer alan habere göre; Rubin Kazan, Dimitrios Pelkas için Fenerbahçe'ye 7 milyon euro'luk bir teklif yaptı. Fenerbahçe ise bu teklifi geri çevirdi ve Pelkas karşılığında 15 milyon euro bonservis istediği cevabını verdi.Rubin Kazan, Pelkas için Fenerbahçe'nin talebi sonrası pazarlıkları yazın sürdürme kararı aldı.Fenerbahçe'nin PAOK'tan 1.5 milyon euro ve sonraki satış karından yüzde 20 ile transfer ettiği 27 yaşındaki Dimitrios Pelkas, Haziran 2023'e kadar süren bir sözleşme imzalamıştı.Dimitrios Pelkas, bu seozn Fenerbahçe formasıyla çıktığı 20 resmi maçta 6 gol atıp 6 asist yaptı.