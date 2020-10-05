Fenerbahçe Pelkas'ı İstanbul'a getiriyor iddiası

Dimitris Pelkas transferi için Fenerbahçe'nin kulübü PAOK ile anlaşmaya vardığı konuşuluyor.



Sarı lacivertli kulübün transferin son gününde PAOK'un 10 numarası Pelkas'ı transfer etmek için girişimlerini sıklaştırdığı belirtildi. Tarafların anlaşma sağlamasının ardından ise Pazartesi sabah saatlerinde oyuncunun İstanbul'da olmasının beklendiği kaydedildi.



27 yaşındaki oyuncu bu sezon Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde çıktığı 3 maçta 2 gol atarak dikkatleri üzerine çekmiş, geçen sezon ise çıktığı 27 maçta 7 gol 1 asistle oynamıştı.



Yunan oyuncu son 5 sezonda çıktığı maçlarda sezon başına 8 gol ortalamasıyla oynuyor.



