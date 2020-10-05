Fenerbahçe Pelkas transferini de açıklıyor

Dimitris Pelkas transferi için Fenerbahçe'nin kulübü PAOK ile anlaşmaya vardığı bildirildi.



Sarı lacivertli kulübün transferin son gününde PAOK'un 10 numarası Pelkas'ın hem kulübüyle hem de kendisiyle anlaşmaya vardı.



Oyuncu sabah saatlerinde İstanbul'a gelirken transfersüreci de hızlandı. Pelkas sağlık kontrolünden geçirildi ve kısa sürede imzaların atılması bekleniyor.



PELKAS'A YILLIK 1.2 MİLYON EURO'DAN 4 YILLIK SÖZLEŞME



Fenerbahçe'nin Pelkas'a 4 yıllık sözleşme imzalatacağı ve yıllık 1.2 milyon euro vereceği öğrenildi. PAOK kulübüne ise 1.6 milyon euro bonservis bedelinin yanı sıra oyuncu belirli sayıda maça çıktığı takdirde 500 bin euro ek bonus olacağı ifade edildi.



Öte yandan PAOK kulübünün Pelkas'ın Fenerbahçe'den olası satışından da %20 pay sahibi olacağı da gelen haberler arasında.



27 yaşındaki oyuncu bu sezon Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde çıktığı 3 maçta 2 gol atarak dikkatleri üzerine çekmiş, geçen sezon ise çıktığı 27 maçta 7 gol 1 asistle oynamıştı.



Yunan oyuncu son 5 sezonda çıktığı maçlarda sezon başına 8 gol ortalamasıyla oynuyor.



