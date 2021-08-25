Fenerbahçe, Pelkas teklifini kabul etmedi

Fenerbahçe, Dimitris Pelkas için gelen transfer teklifini kabul etmedi. Dimitris Pelkas'ı transfer etmek isteyen kulüp ve haberin tüm detayları.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Pelkas teklifini kabul etmedi
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25 Ağustos 2021 12:12
Dimitris Pelkas
Dimitris Pelkas
Fenerbahçe
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye Dimitris Pelkas için Rubin Kazan'dan 6 milyonn euroluk teklif geldi.

Pelkas'a gelen transfer teklifini Vitor Pereira ile paylaşan Fenerbahçe Yönetimi, Yunan yıldızın satılmaması yönünde karar aldı.

Pelkas için gelen 6 milyon euroluk teklifi yeterli bulmayan Fenerbahçe, Yunan futbolcu için minimum 10 milyon euro bonservis bedeli bekliyor.


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