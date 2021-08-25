Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye Dimitris Pelkas için Rubin Kazan'dan 6 milyonn euroluk teklif geldi.



Pelkas'a gelen transfer teklifini Vitor Pereira ile paylaşan Fenerbahçe Yönetimi, Yunan yıldızın satılmaması yönünde karar aldı.



Pelkas için gelen 6 milyon euroluk teklifi yeterli bulmayan Fenerbahçe, Yunan futbolcu için minimum 10 milyon euro bonservis bedeli bekliyor.



