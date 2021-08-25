Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye Dimitris Pelkas için Rubin Kazan'dan 6 milyonn euroluk teklif geldi.
Pelkas'a gelen transfer teklifini Vitor Pereira ile paylaşan Fenerbahçe Yönetimi, Yunan yıldızın satılmaması yönünde karar aldı.
Pelkas için gelen 6 milyon euroluk teklifi yeterli bulmayan Fenerbahçe, Yunan futbolcu için minimum 10 milyon euro bonservis bedeli bekliyor.
Pelkas'a gelen transfer teklifini Vitor Pereira ile paylaşan Fenerbahçe Yönetimi, Yunan yıldızın satılmaması yönünde karar aldı.
Pelkas için gelen 6 milyon euroluk teklifi yeterli bulmayan Fenerbahçe, Yunan futbolcu için minimum 10 milyon euro bonservis bedeli bekliyor.