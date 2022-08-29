Fenerbahçe, Pelkas'tan kar ediyor

Jesus'un istemediği Dimitris Pelkas, Hull City'e satıldı. Sarı lacivertlilerin kasasına 3,5 milyon avro girdi.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Pelkas'tan kar ediyor
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29 Ağustos 2022 10:33
Komşudan alındı, tanıdığa satıldı; Dimitris Pelkas...

Fenerbahçe, 2020'de 2,2 milyon avroya PAOK'tan transfer ettiği Dimitrios Pelkas'ı 3,5 milyon avroya Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e gönderdi.

Transferle ilgili itiraf Hull City'nin hocası Shota Arveladze'den geldi. Yabancı sayısı 18'e düşen sarı lacivertlilerde, sıradaki isimler Berisha ve Novak. Çok sayıda talibi olan Szalai de takımdan ayrılabilir.

SHOTA'NIN SÖZLERİ

Shota açıklamasında, "Evet, Pelkas'ı bekliyorum ama diğer transfer için bir şey söyleyemem. Ancak kanatlarda ve forvette forma giyebilecek biri olacak" ifadelerini kullandı.

F.BAHÇE'DEN HULL CITY'E 3 OYUNCU

Dimitrios Pelkas, bu yaz Fenerbahçe'den Hull City'ye imza atan 3. isim olacak. İngiliz ekibi, daha önce sarı-lacivertlilerden Ozan Tufan ve Allahyar Sayyadmanesh'i kadrosuna katmıştı. 

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