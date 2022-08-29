Fenerbahçe, Pelkas'tan kar ediyor

SHOTA'NIN SÖZLERİ

F.BAHÇE'DEN HULL CITY'E 3 OYUNCU

Komşudan alındı, tanıdığa satıldı; Dimitris Pelkas...Fenerbahçe, 2020'de 2,2 milyon avroya PAOK'tan transfer ettiği Dimitrios Pelkas'ı 3,5 milyon avroya Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e gönderdi.Transferle ilgili itiraf Hull City'nin hocası Shota Arveladze'den geldi. Yabancı sayısı 18'e düşen sarı lacivertlilerde, sıradaki isimler Berisha ve Novak. Çok sayıda talibi olan Szalai de takımdan ayrılabilir.Shota açıklamasında, "Evet, Pelkas'ı bekliyorum ama diğer transfer için bir şey söyleyemem. Ancak kanatlarda ve forvette forma giyebilecek biri olacak" ifadelerini kullandı.Dimitrios Pelkas, bu yaz Fenerbahçe'den Hull City'ye imza atan 3. isim olacak. İngiliz ekibi, daha önce sarı-lacivertlilerden Ozan Tufan ve Allahyar Sayyadmanesh'i kadrosuna katmıştı.