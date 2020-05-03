Fenerbahçe, pazartesi günü saha antrenmanlarına başlayacak

Koronavirüs nedeniyle sportif faaliyetlere verilen arada antrenmanlarını evde sürdüren sarı-lacivertliler, 4 Mayıs Pazartesi günü sahada çalışmaya başlayacak.

Haber; AA
Fenerbahçe, pazartesi günü saha antrenmanlarına başlayacak
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03 Mayıs 2020 16:13
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sportif faaliyetlere verilen arada hazırlıklarını evde sürdüren Fenerbahçeli futbolcular, pazartesi günü saha çalışmalarına başlayacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde toplanacak futbolcular, gruplar halinde çalışacak.

Her grupta 4 futbolcu bulunacak ve oyuncular sahanın farklı bölgelerinde antrenman yapacak. Antrenmanını tamamlayan grubun ardından bir diğer gruptaki oyuncular, saha çalışmalarını gerçekleştirecek.

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