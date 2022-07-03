Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, Graz'daki Merkür Arena'da oynanan hazırlık maçında Partizan'ı tek golle mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı lacivertli taraftarlar sahaya girerken Portekizli teknik adamın müdahale ettiği anlar dikkat çekti.Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz kentinde sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Partizan ile karşılaştı.Fenerbahçe, müsabakadan 1-0 üstünlükle ayrılırken Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un maç öncesi ve sonrasındaki hareketleriyle karşılaşmaya damga vurdu.Merkür Arena'da sıcak havada bir havada oynanan karşılaşma öncesinde yedek futbolcularının yoğun güneşten olumsuz etkilenmelerini istemeyen Jesus, oyuncularını tribüne göndererek mücadeleyi daha serin bir ortamda takip etmelerini istedi.Oyuncularını güneşten koruyan Jesus, maç boyunca karşılaşmayı saha kenarından takip ederken mücadelenin bitimiyle birlikte oyun alanına girmek isteyen taraftarları ise bizzat engelledi.Maçın bitiş düdüğüyle beraber bazı sarı lacivertli taraftarlar sahaya girerek Fenerbahçeli oyunculara ulaşmaya çalışırken araya güvenlik görevlileri girdi.Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci, bir taraftarı güvenlik görevlisinin elinden almak isterken olayı gören Jorge Jesus bizzat müdahale ederek taraftarları tribüne geri yolladı.Sarı lacivertli taraftarları tribüne geri dönmeleri için uyaran deneyimli hoca, daha sonra takımını toplayarak tribünlere götürdü.Oyuncuları el ele tutuşan Jorge Jesus, tüm takımla birlikte tribünleri selamladı. Tribünleri dolduran Fenerbahçeli taraftarlar ise takıma alkışlarla karşılık verdi.