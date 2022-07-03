Fenerbahçe - Partizan maçına Jorge Jesus damgası

Fenerbahçe, Graz'daki Merkür Arena'da oynanan hazırlık maçında Partizan'ı tek golle mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı lacivertli taraftarlar sahaya girerken Portekizli teknik adamın müdahale ettiği anlar dikkat çekti.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe - Partizan maçına Jorge Jesus damgası
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03 Temmuz 2022 11:41
Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, Graz'daki Merkür Arena'da oynanan hazırlık maçında Partizan'ı tek golle mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı lacivertli taraftarlar sahaya girerken Portekizli teknik adamın müdahale ettiği anlar dikkat çekti.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz kentinde sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Partizan ile karşılaştı.

Fenerbahçe, müsabakadan 1-0 üstünlükle ayrılırken Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un maç öncesi ve sonrasındaki hareketleriyle karşılaşmaya damga vurdu.

JESUS'TAN 'GÜNEŞ' ÖNLEMİ

Merkür Arena'da sıcak havada bir havada oynanan karşılaşma öncesinde yedek futbolcularının yoğun güneşten olumsuz etkilenmelerini istemeyen Jesus, oyuncularını tribüne göndererek mücadeleyi daha serin bir ortamda takip etmelerini istedi.

SAHA KENARINDAN BİR AN OLSUN AYRILMADI

Oyuncularını güneşten koruyan Jesus, maç boyunca karşılaşmayı saha kenarından takip ederken mücadelenin bitimiyle birlikte oyun alanına girmek isteyen taraftarları ise bizzat engelledi.

Maçın bitiş düdüğüyle beraber bazı sarı lacivertli taraftarlar sahaya girerek Fenerbahçeli oyunculara ulaşmaya çalışırken araya güvenlik görevlileri girdi.

ÖNCE İRFAN CAN SONRA JESUS

Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci, bir taraftarı güvenlik görevlisinin elinden almak isterken olayı gören Jorge Jesus bizzat müdahale ederek taraftarları tribüne geri yolladı.

TARAFTARA "TRİBÜNE DÖNÜN" UYARISI

Sarı lacivertli taraftarları tribüne geri dönmeleri için uyaran deneyimli hoca, daha sonra takımını toplayarak tribünlere götürdü.

Oyuncuları el ele tutuşan Jorge Jesus, tüm takımla birlikte tribünleri selamladı. Tribünleri dolduran Fenerbahçeli taraftarlar ise takıma alkışlarla karşılık verdi. 





 


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