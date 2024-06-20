Fenerbahçe, Partey için pazarlığa başladı

Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları teknik direktör Jose Mourinho ile tam gaz devam ediyor.
Fred'in yanında kaliteli bir isim transfer etmek isteyen Fenerbahçe'nin Thomas Partey için de girişimlerde bulunduğu ortaya çıktı.
İngiliz basını, sarı-lacivertlilerin tecrübeli oyuncunun menajeriyle ve Arsenal'le pazarlıklara başladığını yazdı. Fenerbahçe cephesinden alınan bilgilere göre ise; Djiku da bu transfer için devreye girdi.
SEZON PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon sakatlıklarla boğuşan Partey, Arsenal ile 16 maça çıktı.
Fred'in yanında kaliteli bir isim transfer etmek isteyen Fenerbahçe'nin Thomas Partey için de girişimlerde bulunduğu ortaya çıktı.
İngiliz basını, sarı-lacivertlilerin tecrübeli oyuncunun menajeriyle ve Arsenal'le pazarlıklara başladığını yazdı. Fenerbahçe cephesinden alınan bilgilere göre ise; Djiku da bu transfer için devreye girdi.
SEZON PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon sakatlıklarla boğuşan Partey, Arsenal ile 16 maça çıktı.