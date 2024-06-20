Fenerbahçe, Partey için pazarlığa başladı

Orta saha arayışını sürdüren Fenerbahçe'nin Arsenal'in yıldızı Thomas Partey için girişimlerde bulunduğu ve pazarlık yaptığı ortaya çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe, Partey için pazarlığa başladı
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20 Haziran 2024 09:34
Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları teknik direktör Jose Mourinho ile tam gaz devam ediyor.

Fred'in yanında kaliteli bir isim transfer etmek isteyen Fenerbahçe'nin Thomas Partey için de girişimlerde bulunduğu ortaya çıktı.

İngiliz basını, sarı-lacivertlilerin tecrübeli oyuncunun menajeriyle ve Arsenal'le pazarlıklara başladığını yazdı. Fenerbahçe cephesinden alınan bilgilere göre ise; Djiku da bu transfer için devreye girdi.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon sakatlıklarla boğuşan Partey, Arsenal ile 16 maça çıktı. 

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