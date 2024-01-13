Fenerbahçe Parolapara, TÜRŞAD'a set vermedi

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Parolapara, konuk ettiği Bitlis temsilcisi TÜRŞAD'ı 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Parolapara, TÜRŞAD'a set vermedi
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13 Ocak 2024 15:53
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Parolapara, konuk ettiği Bitlis temsilcisi TÜRŞAD'ı 3-0 mağlup etti.
 Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ramazan Çevik, Recep Karakoç

Fenerbahçe Parolapara: Murat Yenipazar, Yiğit Gülmezoğlu, Emre Savaş, Kaan Gürbüz, Kooy, Ghaziani (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Hasan Sıkar, Penchev, Deniz Yılmaz, Caner Pekşen)

TÜRŞAD: Eren Uğur, Da Filho, Hamdi Erkan, İbrahim Emet, Muhammet Kaya, Burhan Zorluer (Muhammed Aray, Alperay Demirciler, Selim Demir, Yiğit Yıldız, Kaan Bülbül)

Setler: 25-9, 25-12, 25-14

Süre: 61 dakika (19, 20, 22)

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