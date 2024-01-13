Fenerbahçe Parolapara, TÜRŞAD'a set vermedi

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Parolapara, konuk ettiği Bitlis temsilcisi TÜRŞAD'ı 3-0 mağlup etti.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Ramazan Çevik, Recep Karakoç
Fenerbahçe Parolapara: Murat Yenipazar, Yiğit Gülmezoğlu, Emre Savaş, Kaan Gürbüz, Kooy, Ghaziani (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Hasan Sıkar, Penchev, Deniz Yılmaz, Caner Pekşen)
TÜRŞAD: Eren Uğur, Da Filho, Hamdi Erkan, İbrahim Emet, Muhammet Kaya, Burhan Zorluer (Muhammed Aray, Alperay Demirciler, Selim Demir, Yiğit Yıldız, Kaan Bülbül)
Setler: 25-9, 25-12, 25-14
Süre: 61 dakika (19, 20, 22)
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Ramazan Çevik, Recep Karakoç
Fenerbahçe Parolapara: Murat Yenipazar, Yiğit Gülmezoğlu, Emre Savaş, Kaan Gürbüz, Kooy, Ghaziani (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Hasan Sıkar, Penchev, Deniz Yılmaz, Caner Pekşen)
TÜRŞAD: Eren Uğur, Da Filho, Hamdi Erkan, İbrahim Emet, Muhammet Kaya, Burhan Zorluer (Muhammed Aray, Alperay Demirciler, Selim Demir, Yiğit Yıldız, Kaan Bülbül)
Setler: 25-9, 25-12, 25-14
Süre: 61 dakika (19, 20, 22)