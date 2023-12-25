Fenerbahçe Parolapara ilk yenilgisi aldı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. haftasının kapanış maçında Halkbank, evinde Fenerbahçe Parolapara'yı 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe Parolapara ilk yenilgisi aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Aralık 2023 00:36
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. haftasının kapanış maçında iki namağlup takımın karşılaştığı maçta Halkbank, evinde Fenerbahçe Parolapara'yı 3-0 yendi.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Yavuz Akdemir, İlknur Çakar

Halkbank: Ngapeth, Yunus Emre Tayaz, Nimir, Lagumdzija, Mert Matic, Ma'a (Volkan Döne, İzzet Ünver, Aslan Ekşi, Perrin)

Fenerbahçe Parolapara: Yiğit Gülmezoğlu, Emre Savaş, Luburic, Kooy, Ghaziani, Murat Yenipazar (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen)

Setler: 25-20, 26-24, 25-19

Süre: 85 dakika (28, 32, 25)

 

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery