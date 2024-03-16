Fenerbahçe Parolapara, Hatay'a set vermedi

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 25. hafta maçında Fenerbahçe Parolapara, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Parolapara, Hatay'a set vermedi
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16 Mart 2024 15:22
Son güncelleme 16 Mart 2024 16:21
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 25. hafta maçında Fenerbahçe Parolapara, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Caner Çildir, Nazire Aylin Turnaoğlu

Fenerbahçe Parolapara: Penchev, Emre Savaş, Luburic, Kooy, Hasan Sıkar, Murat Yenipazar (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Caner Pekşen, Ghaziani, Kaan Gürbüz, Deniz Yılmaz, Mert Cuci, Yiğit Gülmezoğlu)

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Berkun Üstündağ, Yiğit Aslan, Cüneyt Dağcı, Yusuf Eken, Mert Güneş, Görkem Sertel (Fatih Yörümez, İsmail Koçak, Turgut Lelik)

Setler: 25-21, 25-20, 25-16

Süre: 73 dakika (26, 24, 23)

 

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