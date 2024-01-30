Fenerbahçe Parolapara, Belçika'da avantaj peşinde

Fenerbahçe Parolapara, CEV Kupası çeyrek final ilk maçında Greenyard Maaseik'e konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Parolapara, Belçika'da avantaj peşinde
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30 Ocak 2024 15:00
Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda Belçika'nın Greenyard Maaseik ekibiyle karşılaşacak.

Steengoed Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak.

Karşılaşmayı İsviçre Voleybol Federasyonundan Philippe Enkerli ve Çekya Voleybol Federasyonundan Tomas Buchar yönetecek.

Play-off turunda Ukrayna'nın Prometey Dnipro takımıyla karşılaşan Fenerbahçe Parolapara, ilk maçı deplasmanda 3-1 kaybetmesine karşın, rakibini iç sahada 3-0 mağlup edip mücadeleyi altın sete taşıdı. Sarı-lacivertliler, altın seti kazanarak çeyrek finale çıkmayı başardı.

CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda çıktığı 6 maçta 2 galibiyet, 4 mağlubiyet alan Greenyard Maaseik, grubu üçüncü sırada tamamlayarak yoluna CEV Kupası çeyrek finalinde devam etti.

Rövanş mücadelesi 7 Şubat'ta Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

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