Fenerbahçe Parolapara, avantajı aldı!

Voleybol Erkekler CEV Kupası'nın 8'li final (Son 16) turu ilk maçında Fenerbahçe Parolapara, Hollanda'nın Draisma Dynamo ekibini deplasmanda 3-1 yendi.
Apeldoorn'da oynanan maçın ilk setini 25-16 kazanan sarı-lacivertli ekip, ikinci seti ise 25-23 yenik geçti.
Karşılaşmanın üçüncü setini 25-19 önde bitiren Fenerbahçe Parolapara, dördüncü seti de 25-16 kazandı ve maçtan 3-1 galip ayrıldı.
İstanbul'daki rövanş maçı 20 Aralık'ta Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.
Apeldoorn'da oynanan maçın ilk setini 25-16 kazanan sarı-lacivertli ekip, ikinci seti ise 25-23 yenik geçti.
Karşılaşmanın üçüncü setini 25-19 önde bitiren Fenerbahçe Parolapara, dördüncü seti de 25-16 kazandı ve maçtan 3-1 galip ayrıldı.
İstanbul'daki rövanş maçı 20 Aralık'ta Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.
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