Fenerbahçe Parolapara adını play-off turuna yazdırdı

Voleybol Erkekler CEV Kupası'nın 8'li final (Son 16) turu rövanş maçında Fenerbahçe Parolapara, Hollanda'nın Draisma Dynamo ekibini 3-0 yendi.
Deplasmanda oynanan ilk maçı da 3-1 kazanan sarı-lacivertli ekip, adını play-off turuna yazdırdı.
Fenerbahçe, play-off etabında rövanşı yarın oynanacak SC Promotey (Ukrayna)-Partizan (Sırbistan) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. Turun ilk maçında Ukrayna temsilcisi rakibini evinde 3-0 yenmişti.
Deplasmanda oynanan ilk maçı da 3-1 kazanan sarı-lacivertli ekip, adını play-off turuna yazdırdı.
Fenerbahçe, play-off etabında rövanşı yarın oynanacak SC Promotey (Ukrayna)-Partizan (Sırbistan) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. Turun ilk maçında Ukrayna temsilcisi rakibini evinde 3-0 yenmişti.
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