Fenerbahçe para basacak

Fenerbahçe, büyük dijital dönüşüm çalışması için hız verdi. Geçen günlerde taraftar uygulaması Mohikan'ın tanıtımını yapan sarı-lacivertliler, Fener Legend ve Fubo Rolls mobil oyunlarını da açıklamıştı.



Taraftarların bu oyunlara büyük ilgi gösterdiği öğrenildi. Sarı-lacivertliler, daha önce de YouTube Katıl ile kulübe önemli bir gelir girdisi sağlamıştı.



Sözcü'de yer alan habere göre; Başkan Ali Koç, " Kripto para konusunda çok teklif var. Birine yakında karar vereceğiz, birkaç yılda YouTube Katıl ve diğer projelerle yıllık 200 milyon TL kazanacak seviyeye geleceğiz " ifadeleriyle büyük düşündüklerini söyledi.



