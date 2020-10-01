Fenerbahçe, Papiss Cisse transferini açıkladı. Cisse ağustos başı talep ettiği imza parasından vazgeçti. Ayrıca 1.5 milyon Euro olan maaş beklentisini, 900 bin Euro seviyelerine çekti. 1 artı 1 yıllık opsiyonlu sözleşmeye imza atan olan tecrübeli golcünün menajerlik ücretleri dahil toplam maliyetinin yıllık 1 milyon Euro olduğu öğrenildi
Fenerbahçe, Papiss Cisse transferini açıkladı
Fenerbahçe, Papiss Cisse'nin transfer edildiğini açıkladı.
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01 Ekim 2020 15:32
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