Fenerbahçe Öznur Kablo'nun konuğu Bourges Basket

Fenerbahçe Öznur Kablo, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında yarın (11 Mart) Fransa ekibi Bourges Basket'i konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Fenerbahçe Öznur Kablo'nun konuğu Bourges Basket
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10 Mart 2020 13:24
Fenerbahçe Öznur Kablo, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında yarın (11 Mart) Fransa ekibi Bourges Basket'i konuk edecek.

Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.

Bu karşılaşmanın rövanşı 18 Mart Çarşamba günü Fransa'da oynanacak. Gerek kalması durumunda üçüncü müsabaka ise 25 Mart'ta yapılacak.

Çeyrek finalde 2 galibiyete ulaşan takım adını Dörtlü Final'e yazdıracak.

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