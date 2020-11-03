Fenerbahçe Öznur Kablo'dan 56 sayı fark!

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Öznur Kablo, Samsun Canik Belediyespor'u ağırladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Öznur Kablo'dan 56 sayı fark!
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03 Kasım 2020 23:42
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, sahasında Samsun Canik Belediyespor'u 56 sayı farkla 110-54 mağlup etti.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Semih Vural, Münevver Özemre, Burak Yılmaz

Fenerbahçe Öznur Kablo: Vaughn 13, Thomas 16, İrem Sözen 6, Mc Bride 20, Duygu Özen 1, Sabally 21, Merve Arı 13, Banu Şimşek 11, Doğa Adıcan 7, Ayşe Yılmaz 2

Samsun Canik Belediyespor: Nurgül Ersoy, Dilan Çalış 16, Madden 28, Sıla Şimşek, Neslihan Demir 5, Nazlı Çalışkan 3, Sude Kara, Dilara Azaklı, Semanur Ersoy 2, Güler Sağlam

1. Periyot: 24-24

Devre: 60-36

3. Periyot: 83-44

Beş faulle çıkan: 27.15 Sıla Şimşek (Samsun Canik Belediyespor)



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