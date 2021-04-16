Fenerbahçe Öznur Kablo, sonunu getiremedi!

Basketbol FIBA Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Rus temsilcisi UMMC Ekaterinburg, Fenerbahçe Öznur Kablo'yu 88-84 yenerek finale yükseldi.Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk 4 dakikası 10-10 eşitlikle geçildi. Thomas ve Iagupova ile etkili olan Fenerbahçe Öznur Kablo karşısında Stewart ve Quigley ile toplam 18 sayı bulan UMMC Ekaterinburg, ilk çeyreği 22-21 önde tamamladı.İkinci çeyrekte Fenerbahçe Öznur Kablo dış atışlardan 5 isabet buldu. Ancak Vadeeva ve Torrens'in kritik basketleriyle sarı-lacivertlilerin maça ortak olmasına izin vermeyen, Jones ile de pota altını etkili kullanan UMMC Ekaterinburg soyunma odasına 55-48 üstün gitti.Üçüncü çeyreğin başında UMMC Ekaterinburg, Stewart'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 21. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 48-58. Fenerbahçe Öznur Kablo, Thomas ve McBride'ın isabetli dış atışlarıyla 24. dakikada farkı 3 sayıya indirdi: 57-60. Kalan bölümde skor üretmekte sıkıntı yaşayan Fenerbahçe karşısında Griner ile boyalı alandan üst üste sayılar bulan Rus temsilcisi, final periyoduna 68-61 önde girdi.Dördüncü periyotta taraftarının da desteğini arkasına alan Fenerbahçe Öznur Kablo, 34. dakikada 10 sayı (65-75) geride olduğu müsabakada Sabally ve Iagupova'nın peş peşe kaydettiği basketlerle rakibinin hızını kesti. Bu bölümde UMMC Ekaterinburg'un sadece 4 sayı atmasına izin veren sarı-lacivertliler, Vaughn'ın boyalı alandan ürettiği sayılarla 37. dakikada skorda dengeyi sağladı: 79-79. Kalan bölümde basit hatalar yapan Fenerbahçe karşısında pota altından kritik basketler bulan UMMC Ekaterinburg, bitime 58 saniye kala 5 sayılık avantaj yakaladı: 81-86. Maçı bırakmayan Fenerbahçe Öznur Kablo, Iagupova'nın 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle bitime 13 saniye kala farkı 2 sayıya indirdi: 84-86. Son bölümde Quigley ile kullandığı serbest atışlarda hata yapmayan UMMC Ekaterinburg, karşılaşmadan 88-84 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.Volkswagen ArenaCarsten Straube (Almanya), Beniamino Manuel Attard (İtalya), Gatis Salins (Letonya)Thomas 7, Sabally 20, Iagupova 26, McBride 12, Vaughn 10, Zandalasini 9, Olcay Çakır Turgut, Tuğçe Canıtez, Nicholls, Stokes,Vandersloot 2, Meesseman 3, Stewart 17, Quigley 27, Griner 16, Torrens 10, Beglova, Jones 6, Vadeeva 721-2248-5561-68