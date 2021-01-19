Fenerbahçe Öznur Kablo, Prag'da güldü

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, Çekya'nın USK Prag takımını 99-70 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe Öznur Kablo, Prag'da güldü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ocak 2021 23:22
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, Çekya'nın USK Prag takımını 99-70 mağlup etti.

Çekya'nın başkenti Prag'da oynanan B Grubu 2. seri müsabakalarında mücadele eden Fenerbahçe Öznur Kablo, USK Prag ile karşı karşıya geldi.

Kralovka Arena'daki oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 28-15 önde geçen sarı-lacivertliler, devre arasına 59-27 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda farkın kapanmasına izin vermeyen Fenerbahçe Öznur Kablo, üçüncü periyotunu 77-47 önde kapattığı karşılaşmayı 99-70'lik skorla kazandı.

Sarı-lacivertli ekip böylece, gruptaki dördüncü maçında üçüncü galibiyetini elde etti.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için