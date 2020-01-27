Fenerbahçe Öznur Kablo, Famila Schio deplasmanında

Fenerbahçe Öznur Kablo, Avrupa Ligi'nde 28 Ocak Salı günü Famila Schio'ya ağırlayacak.

Haber; AA
Fenerbahçe Öznur Kablo, Famila Schio deplasmanında
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27 Ocak 2020 15:52
Fenerbahçe Öznur Kablo Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nun 12. haftasında 28 Ocak Salı günü İtalya temsilcisi Famila Schio'ya konuk olacak.

Pala Campagnola Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.

Organizasyonda geride kalan 11 maçta 9 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, liderlik koltuğunda oturuyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Öznur Kablo, 58-43 kazanmıştı.

Ligde grup maçları sonunda ilk 4'te yer alacak takımlar, çeyrek finale yükselecek. Sarı-lacivertli takım, bu organizasyonda 2013, 2014 ve 2017'de final oynamasına rağmen ikincilikle yetinmişti.
 
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