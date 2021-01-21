Fenerbahçe Öznur Kablo, EuroLeague'de çeyrek finalde

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, B Grubu'nda LDLC Asvel Feminin'in ZVVZ USK Praha'yı 85-74 mağlup etmesi üzerine EuroLeague Women'da çeyrek finali garantiledi.
VBW Arka Gdynia'yı 88-57 mağlup ederek B Grubu'ndaki galibiyet sayısını 4'e yükselten Fenerbahçe, 22 Ocak Cuma günü LDLC Asvel'le oynayacağı maçla gruptaki sıralamasını belirleyecek. Karşılaşma TSİ 18.00'da başlayacak.
VBW Arka Gdynia'yı 88-57 mağlup ederek B Grubu'ndaki galibiyet sayısını 4'e yükselten Fenerbahçe, 22 Ocak Cuma günü LDLC Asvel'le oynayacağı maçla gruptaki sıralamasını belirleyecek. Karşılaşma TSİ 18.00'da başlayacak.