Fenerbahçe Öznur Kablo, EuroLeague'de çeyrek finalde

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague Women'da çeyrek finali garantiledi.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Öznur Kablo, EuroLeague'de çeyrek finalde
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21 Ocak 2021 23:12
Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, B Grubu'nda LDLC Asvel Feminin'in ZVVZ USK Praha'yı 85-74 mağlup etmesi üzerine EuroLeague Women'da çeyrek finali garantiledi.

VBW Arka Gdynia'yı 88-57 mağlup ederek B Grubu'ndaki galibiyet sayısını 4'e yükselten Fenerbahçe, 22 Ocak Cuma günü LDLC Asvel'le oynayacağı maçla gruptaki sıralamasını belirleyecek. Karşılaşma TSİ 18.00'da başlayacak.


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