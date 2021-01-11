Fenerbahçe Öznur Kablo, doludizgin devam ediyor!

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, deplasmanda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'u 71-64 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe Öznur Kablo, doludizgin devam ediyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ocak 2021 17:31
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, deplasmanda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'u mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Öznur Kablo, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde namağlup liderliğini sürdürdü.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Aytuğ Ekti, Sami Özel, Murat Arıkanlı

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Manolya Kurtulmuş 15, Melis Talay 2, Gökşen Fitik 15, Anigwe 14, Naumenko 13, Fatmanur Karakaş 3, İlayda Güner 2, Yeliz Doğan, Şevval Akalan

Fenerbahçe Öznur Kablo: Vaughn 16, Thomas 9, Tuğçe Canıtez 8, McBride 13, Stokes 4, Olcay Çakır Turgut 8, Sevgi Uzun 9, Zandalisini 4

1. Periyot: 11-24

Devre: 23-38

3. Periyot: 46-59

 



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için