Fenerbahçe Öznur Kablo'da ayrılık

Fenerbahçe Öznur Kablo'da Cecilia Zandalasini ile yollar ayrıldı

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Öznur Kablo'da ayrılık
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18 Mayıs 2021 15:32
Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, İtalyan oyuncusu Cecilia Zandalasini ile yollarını ayırdı.

Sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklamada, "3 sezon boyunca formamızı başarıyla terleten İtalyan oyuncumuz Cecilia Zandalasini ile önümüzdeki sezon için yollarımız ayrılmıştır. Oyuncumuza tüm emekleri için teşekkür ediyor, kendisine başarılar diliyoruz." denildi.


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