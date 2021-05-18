Fenerbahçe Öznur Kablo'da ayrılık

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, İtalyan oyuncusu Cecilia Zandalasini ile yollarını ayırdı.



Sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklamada, "3 sezon boyunca formamızı başarıyla terleten İtalyan oyuncumuz Cecilia Zandalasini ile önümüzdeki sezon için yollarımız ayrılmıştır. Oyuncumuza tüm emekleri için teşekkür ediyor, kendisine başarılar diliyoruz." denildi.



