Fenerbahçe Öznur Kablo'da 5 oyuncuya yeni sözleşme

Fenerbahçe Öznur Kablo'da takımın 5 oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Öznur Kablo'da 5 oyuncuya yeni sözleşme
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10 Temmuz 2021 15:29
Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı'nda 5 oyuncunun sözleşmesi uzatıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon kadro planlaması kapsamında Kiah Stokes ile 3, kaptan Tuğçe Canıtez, Olcay Çakır Turgut, Satou Sabally ve Jasmine Thomas ile birer yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.


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