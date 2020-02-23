Fenerbahçe Öznur Kablo, baştan sona üstün!

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'u 76-63 yendi.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Dağder Dağlı, Abdullah Ilık, Alper Elçikoca
Fenerbahçe Öznur Kablo: Olcay Çakır Turgut 12, Tuğçe Canıtez 6, Zandalisini 15, Stokes 12, Gonzales 5, Williams 19, Ayşe Cora, Sevgi Uzun 5, Gray 2
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Gökşen Fitik 4, Sykes 16, Bentley 6, Lavender 9, Sanders 10, Melis Talay 4, Meltem Avcı, Feride Şevval Akalan, İlayda Güner 2, Marginean 12
1. Periyot: 26-21
Devre: 45-30
3. Periyot: 59-47
5 faulle çıkan: 36.38 Bentley (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor)
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Salon: Metro Enerji
Hakemler: Dağder Dağlı, Abdullah Ilık, Alper Elçikoca
Fenerbahçe Öznur Kablo: Olcay Çakır Turgut 12, Tuğçe Canıtez 6, Zandalisini 15, Stokes 12, Gonzales 5, Williams 19, Ayşe Cora, Sevgi Uzun 5, Gray 2
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Gökşen Fitik 4, Sykes 16, Bentley 6, Lavender 9, Sanders 10, Melis Talay 4, Meltem Avcı, Feride Şevval Akalan, İlayda Güner 2, Marginean 12
1. Periyot: 26-21
Devre: 45-30
3. Periyot: 59-47
5 faulle çıkan: 36.38 Bentley (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor)
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın