Fenerbahçe Öznur Kablo, baştan sona üstün!

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 19. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Öznur Kablo, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'u konuk etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Fenerbahçe Öznur Kablo, baştan sona üstün!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Şubat 2020 17:57
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'u 76-63 yendi.
 Salon: Metro Enerji

Hakemler: Dağder Dağlı, Abdullah Ilık, Alper Elçikoca 

Fenerbahçe Öznur Kablo: Olcay Çakır Turgut 12, Tuğçe Canıtez 6, Zandalisini 15, Stokes 12, Gonzales 5, Williams 19, Ayşe Cora, Sevgi Uzun 5, Gray 2

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Gökşen Fitik 4, Sykes 16, Bentley 6, Lavender 9, Sanders 10, Melis Talay 4, Meltem Avcı, Feride Şevval Akalan, İlayda Güner 2, Marginean 12

1. Periyot: 26-21

Devre: 45-30

3. Periyot: 59-47

5 faulle çıkan: 36.38 Bentley (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor)

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için