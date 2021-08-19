Fenerbahçe, Ozan Tufan'ı kiraladı!

Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın Watford'a kiralandığını açıkladı.



İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:



"Fenerbahçemizin formasını 2015 yılından itibaren başarıyla taşıyan futbolcumuz Ozan Tufan, İngiltere Premier Lig Takımlarından Watford'a satın alma opsiyonlu olarak kiralanmıştır.



Çok genç yaşta formamızı giyen ve çubuklunun başarısı için ter döken oyuncumuza bugüne kadar verdiği emekleri için teşekkür ediyor ve ülkemizi başarıyla temsil edeceğine yürekten inanıyoruz.



Yolun açık olsun Ozan Tufan."



İŞTE FENERBAHÇE'NİN ALACAĞI RAKAM



26 yaşındaki milli orta sahayı 1 yıllığına kiralamak için 1 Milyon Euro üzerinden anlaşma sağlandı. Watford'un kümede kalması halinde 7.5 milyon Euro zorunlu satın alma maddesi devreye girecek. Öte yandan Ozan Tufan da, İngilizler ile prensip anlaşmasına vardı.



FENERBAHÇE'NİN LİMİTİ AÇILACAK



Bu transferle birlikte Fenerbahçe limit konusunda rahatlayacak. Böylelikle planlanan santrfor, sol kanat ve orta alan takviyeleri için limit açılacak ve Kanarya, hedeflediği isimler üzerinde daha net biçimde yoğunlaşacak.







