Fenerbahçe Oussame Idrissi'de sona yaklaşıyor

Kanat transferi yapacak olan Fenerbahçe, Sevilla'nın futbolcusu Oussame Idrissi'ye yöneldi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AZ.nl
Abone Ol
Fenerbahçe Oussame Idrissi'de sona yaklaşıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ocak 2021 11:00
Fenerbahçe, Diego Perotti'nin sakatlığı sonrası kanat transferine yönelmişti. Yönetim, bu işi uzatmadan bitirmek istiyor. İlk plan, yeni sezon için anlaşma sağlanan Bright Osayi-Samuel'in bonservisini şimdi almaktı. Ancak kapıyı 750 bin Pound'dan açan İngiliz ekibi, Fenerbahçe'nin 400 bin Pound'luk teklifine inmedi.

Sarı-Lacivertliler de hemen B planını devreye sokarak Sevilla'lı Oussame İdrissi'ye yöneldi. 24 yaşındaki kanat oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralanması için tarafların büyük ölçüde anlaşma sağladıkları kaydedildi. Sözleşmede satın alma opsiyonu bulunacağı ancak bunun zorunlu olmayacağı öğrenildi.

Sevilla'da istediği kadar süre alamayan İdrissi de Sarı-Lacivertliler'e yeşil ışık yaktı. Eğer QPR ile yapılacak son görüşmeden de sonuç çıkmazsa, Faslı yıldızın İstanbul'a gelerek imzayı atacağı belirtildi.

Yıldız futbolcu, sezon başında Alkmaar'dan Sevilla'ya 12 milyon Euro'ya transfer oldu. Ancak 24 yaşındaki kanat oyuncusu özellikle son haftalarda kulübeye mahkum kaldı ve hiç süre alamadı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için