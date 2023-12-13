Fenerbahçe Osayi ve Djiku sıkıntısı

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de takımın önemli parçalarından Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun Afrika Uluslar Kupası'nda forma giyme ihtimalleri var.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe Osayi ve Djiku sıkıntısı
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13 Aralık 2023 10:51
Fildişi Sahili'nde 13 Ocak-11 Şubat 2024 tarihlerinde düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası için Fenerbahçe'den Nijeryalı Bright Osayi-Samuel ve Ganalı Alexander Djiku'nun milli davet beklentisi var.

EN AZ 4 MAÇ

Bu futbolcular, organizasyonda forma giymeleri durumunda en az 4 maç sarı-lacivertli takımdan uzak kalacak.

Ülkelerinin gruptan çıkması halinde ise maç sayısı daha artacak.  

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