Fildişi Sahili'nde 13 Ocak-11 Şubat 2024 tarihlerinde düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası için Fenerbahçe'den Nijeryalı Bright Osayi-Samuel ve Ganalı Alexander Djiku'nun milli davet beklentisi var.
EN AZ 4 MAÇ
Bu futbolcular, organizasyonda forma giymeleri durumunda en az 4 maç sarı-lacivertli takımdan uzak kalacak.
Ülkelerinin gruptan çıkması halinde ise maç sayısı daha artacak.
EN AZ 4 MAÇ
Bu futbolcular, organizasyonda forma giymeleri durumunda en az 4 maç sarı-lacivertli takımdan uzak kalacak.
Ülkelerinin gruptan çıkması halinde ise maç sayısı daha artacak.