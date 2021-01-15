Fenerbahçe Osayi-Samuel'i açıkladı!

Fenerbahçe, QPR ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bright Osayi-Samuel ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sporx, transferi resmi açıklamadan 45 dakika önce bu şekilde duyurmuştu.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz Queens Park Rangers forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere, 4 sezon için anlaşmaya varmıştır. Transfer ile ilgili ayrıntılar önümüzdeki günlerde duyurulacaktır."
8 TEKLİFİN İÇERİSİNDEN FENERBAHÇE
Osayi-Samuel ile Fenerbahçe dışında Celtic ve Rangers dahil 8 teklif olduğu ve Nijeryalı oyuncunun sarı lacivertli kulübün teklifini daha cazip bulduğu için tercih ettiği bilgisi verildi.
BU SEZON 21 MAÇTA 3 GOL 3 ASİST
23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, Blackpool altyapısından yetişti ve 2017'de QPR'a imza attı. Osayi-Samuel bu sezon Championship'te oynadığı 21 maçta 3 gol atıp 3 asist yaptı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz Queens Park Rangers forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere, 4 sezon için anlaşmaya varmıştır. Transfer ile ilgili ayrıntılar önümüzdeki günlerde duyurulacaktır."
Bright Osayi-Samuel🇳🇬
🔸23, Nijerya
🔸Sağ - Sol Kanat
🔹2015/16: 26 maç, 2 asist
🔹2016/17: 42 maç, 5 gol, 3 asist
🔹2017/18: 23 maç, 1 gol, 2 asist
🔹2018/19: 34 maç, 3 gol
🔹2019/20: 40 maç, 6 gol, 9 asist
🔹2020/21: 23 maç, 3 gol, 3 asist
— Sporx (@sporx) January 15, 2021
8 TEKLİFİN İÇERİSİNDEN FENERBAHÇE
Osayi-Samuel ile Fenerbahçe dışında Celtic ve Rangers dahil 8 teklif olduğu ve Nijeryalı oyuncunun sarı lacivertli kulübün teklifini daha cazip bulduğu için tercih ettiği bilgisi verildi.
BU SEZON 21 MAÇTA 3 GOL 3 ASİST
23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, Blackpool altyapısından yetişti ve 2017'de QPR'a imza attı. Osayi-Samuel bu sezon Championship'te oynadığı 21 maçta 3 gol atıp 3 asist yaptı.