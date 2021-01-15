Fenerbahçe Osayi-Samuel'i açıkladı!

Fenerbahçe, QPR'dan Bright Osayi-Samuel'i transfer ettiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Fenerbahçe Osayi-Samuel'i açıkladı!
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15 Ocak 2021 22:14
Fenerbahçe, QPR ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bright Osayi-Samuel ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sporx, transferi resmi açıklamadan 45 dakika önce bu şekilde duyurmuştu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz Queens Park Rangers forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere, 4 sezon için anlaşmaya varmıştır. Transfer ile ilgili ayrıntılar önümüzdeki günlerde duyurulacaktır."


8 TEKLİFİN İÇERİSİNDEN FENERBAHÇE

Osayi-Samuel ile Fenerbahçe dışında Celtic ve Rangers dahil 8 teklif olduğu ve Nijeryalı oyuncunun sarı lacivertli kulübün teklifini daha cazip bulduğu için tercih ettiği bilgisi verildi.

BU SEZON 21 MAÇTA 3 GOL 3 ASİST

23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, Blackpool altyapısından yetişti ve 2017'de QPR'a imza attı. Osayi-Samuel bu sezon Championship'te oynadığı 21 maçta 3 gol atıp 3 asist yaptı.



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