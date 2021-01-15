Fenerbahçe Osayi-Samuel'i açıkladı!

Bright Osayi-Samuel🇳🇬

🔸23, Nijerya

🔸Sağ - Sol Kanat



🔹2015/16: 26 maç, 2 asist

🔹2016/17: 42 maç, 5 gol, 3 asist

🔹2017/18: 23 maç, 1 gol, 2 asist

🔹2018/19: 34 maç, 3 gol

🔹2019/20: 40 maç, 6 gol, 9 asist

🔹2020/21: 23 maç, 3 gol, 3 asist



— Sporx (@sporx) January 15, 2021

8 TEKLİFİN İÇERİSİNDEN FENERBAHÇE

Osayi-Samuel ile Fenerbahçe dışında Celtic ve Rangers dahil 8 teklif olduğu ve Nijeryalı oyuncunun sarı lacivertli kulübün teklifini daha cazip bulduğu için tercih ettiği bilgisi verildi.





BU SEZON 21 MAÇTA 3 GOL 3 ASİST

23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, Blackpool altyapısından yetişti ve 2017'de QPR'a imza attı. Osayi-Samuel bu sezon Championship'te oynadığı 21 maçta 3 gol atıp 3 asist yaptı.