Süper Lig'de 15. haftayı 'bay' geçen ve yaklaşık 10 günlük bir boşluk kazanan Fenerbahçe'de bu sürede bazı sıkıntıların üzerine gidildi.Bu çerçevede en önemli sorunlardan birinin orta saha olduğuna karar verildi. Bir türlü doğru ve ideal orta saha dizilişi oluşmadı.Sosa ve Mert Hakan Yandaş büyük umutlarla transfer edilse de beklentilerin uzağında kaldı. Ozan Tufan bu iki isme yer açmak için kendi bölgesi dışında oynatıldı. Sadece Gustavo gerçek anlamda bekleneni verebildi.20 golle zirveye oynayan takımlar içinde kalesinde en çok gol gören ekip olan sarı-lacivertliler bu sorunu çözmek için devre arasında stoper takviyesi yapacak.Ancak bu sorun sadece stoperle çözülmeyecek.Teknik heyet orta sahada yaşanan problemin de takımın bu kadar fazla gol yemesinde etkili olduğunu düşünüyor. Bu yüzden savunmadaki problemi çözmek için öncelikle işe orta sahadan başlanacak. İdeal üçlünün belirlenmesi hedefleniyor.Kovid-19 ve sakatlıklar sebebiyle şu an için bu düzenin bu hafta oluşturulması zor gözüküyor.