Fenerbahçe orta sahasında forma rekabeti!

Orta saha rotasyonunu dar tutup oyuncuların birbirine alışmasını amaçlayan ve bu tercihle Miguel Crespo ile Miha Zajc'dan yüksek verim almaya başlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, aynı pozisyondaki diğer oyuncuların da yüksek performans göstermesi sebebiyle forma konusunda düşünceli.



İsmail Kartal, Crespo-Zajc ikilisinin uyumundan son derece memnun olmasına rağmen Mert Hakan Yandaş'ın cezasının bitmesi, İrfan Can Kahveci ve Luiz Gustavo'nun da antrenmanlarda yüksek performans göstermesi nedeniyle ilk 11'i belirleme konusunda sıkıntıya düştü. Tüm bu alternatiflerin yanında genç yetenek Arda Güler'in de taraftardan yoğun ilgi görmesi, Kartal'ı düşündüren bir diğer faktör oldu.



Son 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik alan Fenerbahçe'de, bu süreçte Miha Zajc ve Miguel Crespo'nun performansları dikkat çekti.





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