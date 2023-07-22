Transfer sezonunun başlamasıyla birlikte çok önemli yıldızları kadrosuna katan Fenerbahçe, yine çok ses getirecek takviyeler için düğmeye bastı. Orta saha transferinde rotayı Almanya'ya çeviren Kanarya, Borussia Dortmund'dan Salih Özcan'ın yanı sıra Hertha Berlin'den Suat Serdar'ın peşine düştü. sezonunun başlamasıyla birlikte çok önemli yıldızları kadrosuna katan, yine çok ses getirecek takviyeler için düğmeye bastı.transferinde rotayı Almanya'ya çeviren Kanarya,yanı sırapeşine düştü.

İKİSİNDEN BİRİ IMZA ATACAK

Fenerbahçe, teknik ekibin de sıcak baktığı Salih Özcan için ilk görüşmeyi yaptı. Salih Özcan cephesinde sorun olmadığı, belirtilirken sarı-lacivertli ekibin nabız yokladığı Emre Can ise teklife sıcak bakmayıp Dortmund ile sözleşme uzattı. Sarı- Lacivertliler, bu iki ismin yanı sıra Hertha Berlin'de görev yapan Suat Serdar'ı da transfer listesinde bulunduruyor. Transferden sorumlu yetkililer, 2 isimden birine yeni sezon öncesi imza attırmak istiyor.

YERLİ STATÜSÜ AVANTAJI

2026'ya kadar kontratı bulunan 25 yaşındaki Salih Özcan ve yine aynı yıla kadar Hertha Berlin ile mukavelesi olan 26 yaşındaki Suat Serdar, Türkiye'ye gelmeleri halinde yerli oyuncu statüsünde forma giyebilecek. Fenerbahçe, TFF'nin yeni kuralı olan mavi kart avantajı sebebiyle bu oyuncuları cazip isimler arasında görüyor.

SALİH ÖZCAN KİMDİR? 25 yaşındaki milli orta saha oyuncusu Salih Özcan, 2016 yılında yani henüz 18 yaşındayken FC Köln ile profesyonel kontrat imzaladı ve ilk resmi maçına da aynı tarihlerde çıktı. Salih Özcan, 2022 yılında 5 milyon euro karşılığında Almanya'nın futbol devi Borussia Dortmund takımına transfer oldu. Hem Almanya Milli Takım'dan hem de Türkiye'den teklif alan Salih Özcan, tercihini A Milli Takım'dan yana yaptı. 1.83 boyundaki oyuncu sağ ayağını kullanıyor ve genellikle ön libero pozisyonunda oynuyor.