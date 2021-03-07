Fenerbahçe Opet'te bir pozitif vaka daha!

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda bir oyuncunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Opet'te bir pozitif vaka daha!
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07 Mart 2021 17:31
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda bir oyuncunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'mıza bugün yapılan PCR testleri sonucunda 1 sporcumuzun testi pozitif olarak sonuçlanmış olup izolasyona alınmıştır." denildi.

Daha önce de iki oyuncusunun test sonucu pozitif çıkan sarı-lacivertli ekipte, üç sporcunun izolasyon ve tedavi sürecinin devam ettiği belirtildi.



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