Fenerbahçe Opet'te 3 pozitif birden!

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda 3 oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Opet'te 3 pozitif birden!
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12 Nisan 2021 00:11
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda 3 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, sarı-lacivertli takımda gerçekleştirilen rutin testlerde 3 oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı belirtilerek, "Sporcularımızın tedavi ve karantina süreci başlamıştır." denildi.



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