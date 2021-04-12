Fenerbahçe Opet'te 3 pozitif birden!

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda 3 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, sarı-lacivertli takımda gerçekleştirilen rutin testlerde 3 oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı belirtilerek, "Sporcularımızın tedavi ve karantina süreci başlamıştır." denildi.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, sarı-lacivertli takımda gerçekleştirilen rutin testlerde 3 oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı belirtilerek, "Sporcularımızın tedavi ve karantina süreci başlamıştır." denildi.