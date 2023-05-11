Fenerbahçe Opetli oyuncuların şampiyonluk sevinci

Fenerbahçe Opet'in yıldız oyuncuları, Eda Erdem Dündar, Gizem Örge, Aslı Kalaç, Melissa Vargas ve Meliha Diken, Eczacıbaşı'nı yenerek alınan şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.



İşte oyuncuların açıklamaları:

Eda Erdem: "Fenerbahçe'deki 15. sezonum ve 6. şampiyonluğum. Sahada her zaman yüzde 100'ümü vermeye çalıştım o yüzden içim çok rahat ve çok mutluyum. Başkanımıza, taraftarlarımıza çok teşekkür ederiz. Şampiyonlar Ligi'nde birlikte üzüldük ama onlar bize inanmaya devam etti. Onlar bizim itici gücümüz."



Eda Erdem: "Bu sezon takımdaki herkes ekstra idman yapmak, video izlemek istedi. Herkes çok büyük fedakarlık yaptı. Arina, Ana 19 yaşındalar ama takımı sırtladılar bütün sezon, Vargas iki gündür 38 derece ateşle oynuyor. Üzerimden çok büyük bir yük kalktı, artık tadını çıkaracağım."



Gizem Örge: "Çok duygu doluyum şu anda. Dipte dediğimiz bir noktadaydık takım olarak. Play-off serisi bizim için çok önemli bir gün olan 3 Mayıs'ta başladı. Taraftarlarımıza armağan olsun."



Gizem Örge: "Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Sayı sayı mücadele ettik. Kupaya hasretimiz sonunda bitti. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. 'Sezonda en dip noktaya geldik, düştük' dediğimiz anlarda biz kendi yüzümüze bakamazken onlar yanımızdaydı. Kupa onlara armağan olsun."



Aslı Kalaç: "Maç içindeki iniş çıkışlarımız hep yorgunluk sebebliydi. Kupayı kaldırdığımız için çok mutluyum. Sezonu kupayla açtık ve kupayla kapattık. Ben Fenerbahçeliyim ve buraya gelmek istedim. 2 kupayı da kazanmayı başardık."



Melissa Vargas: "Çok mutluyum, çok emek verdik ve bu şampiyonluğu uzun zamandır bekliyorduk. Çok duygusal bir maçtı, hastaydım ve maçın ardından bir duygu patlaması yaşadım. Taraftarlarımız her zaman yanımızda, onlara teşekkür ederiz."



Meliha Diken: "Çok mutluyuz, herkese çok teşekkür ediyoruz. Sonunda biz daha çok isteyen taraf olduk. 3 maç sonunda bitirdik, çok mutluyuz. Gerçekten çok yorucu sezondu."

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