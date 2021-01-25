Fenerbahçe Opet'in rakibi Nantes

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı,, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun ikinci etap ilk maçında Fransa temsilcisi Nantes ile mücadele edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Opet'in rakibi Nantes
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25 Ocak 2021 15:00
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 2. etap ilk maçında 26 Ocak Salı günü Fransa temsilcisi Nantes ile karşı karşıya gelecek.

Şampiyonlar Ligi'nde grup müsabakaları, bu sezon yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında iki ayak şeklinde oynanıyor.

Sarı-lacivertli ekip, B Grubu'nda Nantes'ın yanı sıra İtalya'nın Carraro Imoco ve Slovenya'nın Calcit Volley takımlarıyla mücadele ediyor. İtalya'nın Treviso kentinde yapılan grubun ilk etap müsabakalarında 2 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan Fenerbahçe Opet, ikinci sırada yer alıyor.

Grupta ikinci ayak müsabakaları Fransa'nın ev sahipliğinde Nantes'taki Mangin Beaulieu Spor Salonu'nda oynanacak. Yarın başlayacak bu turun ilk maçında Fenerbahçe Opet, ev sahibi ekiple karşılaşacak. Mücadele TSİ 20.00'de başlayacak.

Sarı-lacivertliler, ilk turda rakibini 3-0 mağlup etmişti.

Karşılaşmalar sonucunda 5 grubun birincileri ile en iyi 3 grup ikincisi adını çeyrek finale yazdıracak.



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