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Fenerbahçe Opet, zorlu takvime giriyor

Fenerbahçe Opet, 20 Ocak Pazar günü oynayacağı Vakıfbank maçından sonra zorlu bir fikstüre başlayacak.

Kaynak: DHA
Fenerbahçe Opet, zorlu takvime giriyor
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19 Ocak 2019 11:38
Fenerbahçe Opet, 20 Ocak Pazar günü Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında mücadele edeceği Vakıfbank karşılaşmasıyla zorlu maç programına giriyor.

Avrupa Arenası'nda ise CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi E Grubu 3'üncü haftasında 23 Ocak Çarşamba günü CSM Bucuresti'yi ağırlayacak olan Sarı Melekler, bu maçın ardından 27 Ocak Pazar günü ligde Eczacıbaşı VitrA'yı konuk edecek. Fenerbahçe Opet, zorlu Ocak ayı fikstürünü ise 30 Ocak Çarşamba günü oynayacağı Galatasaray derbisi ile kapatacak.

Sarı Melekler, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde gerçekleştirdikleri antrenmanla zorlu maç programı için hazırlıklarını sürdürdü. Zoran Terzic yönetiminde dün gerçekleşen antrenman 2 saat sürdü. Sarı-yacivertli oyuncular, idmanın ilk bölümünü takım kondisyoneri Vladimir Bankovic ile birlikte eğlenceli bir şekilde tamamladı. Ardından değişmeli olarak blok, defans, manşet ve servis çalışmaları gerçekleştirirken, antrenman maçla sona erdi.

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