Fenerbahçe Opet, Yeşilyurt deplasmanından rahat çıktı

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Yeşilyurt deplasmanına konuk olan Fenerbahçe Opet, rakibine set vermeden galibiyet almasını bildi.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Opet, Yeşilyurt deplasmanından rahat çıktı
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13 Mart 2022 16:55
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Yeşilyurt'u 3-0 mağlup etti.

 Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Caner Çildir, Esat Danzili

Yeşilyurt: Burcu Yönder, Strumilo, Bilge Paşa, Tuana Köse, Ezgi Taşdemir, Veltman (Duru Aksu, Eda Kafkas, Nilsu Şen, Ceren Yılmaz)

Fenerbahçe Opet: Cristina, Popovic, Tutku Burcu Yüzgenç, Meliha İsmailoğlu, Beliz Başkır, Buse Ünal (Gizem Örge, İpar Özay Kurt, Cansu Çetin)

Setler: 13-25, 12-25, 19-25

Süre: 68 dakika (22, 20, 26)

 

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