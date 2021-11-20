Fenerbahçe Opet, Yeşilyurt'a set vermedi!

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Opet, Yeşilyurt'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Opet, Yeşilyurt'a set vermedi!
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20 Kasım 2021 17:40
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Opet, Yeşilyurt ile karşı karşıya geldi.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Tuncay Sevim, Erol Akbulut

Fenerbahçe Opet: Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem, Buse Ünal, Cristina, Beliz Başkır, Lazareva (Cansu Çetin, Dicle Babat, Tutku Yüzgenç, Naz Akyol, İpar Kurt)

Yeşilyurt: Burcu Yönder, Strumilo, Bilge Paşa, Ceren Kapucu, Tuana Nöse, Kelsey (Pınar Atasever, Nilsu Sen, Eda Kafkas)

Setler: 25-16, 25-15, 25-20

Süre: 70 dakika (22,23,25)

 


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