Fenerbahçe Opet, Yeşilyurt'a set vermedi!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Opet, Yeşilyurt ile karşı karşıya geldi.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Tuncay Sevim, Erol Akbulut
Fenerbahçe Opet: Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem, Buse Ünal, Cristina, Beliz Başkır, Lazareva (Cansu Çetin, Dicle Babat, Tutku Yüzgenç, Naz Akyol, İpar Kurt)
Yeşilyurt: Burcu Yönder, Strumilo, Bilge Paşa, Ceren Kapucu, Tuana Nöse, Kelsey (Pınar Atasever, Nilsu Sen, Eda Kafkas)
Setler: 25-16, 25-15, 25-20
Süre: 70 dakika (22,23,25)
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Tuncay Sevim, Erol Akbulut
Fenerbahçe Opet: Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem, Buse Ünal, Cristina, Beliz Başkır, Lazareva (Cansu Çetin, Dicle Babat, Tutku Yüzgenç, Naz Akyol, İpar Kurt)
Yeşilyurt: Burcu Yönder, Strumilo, Bilge Paşa, Ceren Kapucu, Tuana Nöse, Kelsey (Pınar Atasever, Nilsu Sen, Eda Kafkas)
Setler: 25-16, 25-15, 25-20
Süre: 70 dakika (22,23,25)