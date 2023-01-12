Fenerbahçe Opet, yeni transferini açıkladı

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Bulgar orta oyuncu Hristina Vuchkova'yı renklerine bağladığını açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımız, kadrosunu Hristina Vuchkova ile güçlendirdi. Bulgar orta oyuncu ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldı.



2022-2023 sezonunda Çin'in Beijing BAIC Motor takımında forma giyen Hristina Vuchkova, kariyerine 2008-2009 sezonunda CSKA Sofia'da başladı. Bulgar voleybolcu daha sonra sırasıyla Levski Sofia, Norda Foppadedretti Bergamo, Telekom Bakü, Liu Jo Modena, Nilüfer Belediyespor, Galatasaray, Türk Hava Yolları, VC Maritza, PTT Spor ve Imoco Volley formaları giydi.



Hristina Vuchkova'ya ailemize hoş geldin diyor, sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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