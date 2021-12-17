Fenerbahçe Opet, yarı finalde

Ankara'da devam eden Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası A Grubu'nda Fenerbahçe Opet, yarı finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Opet, yarı finalde
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17 Aralık 2021 16:44
Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası A Grubu'nda İtalya'nın Imoco Volley takımı, Brezilya'nın Dentil Praia ekibini 3-0 mağlup etti.

Fenerbahçe Opet, bu karşılaşmada alınan sonuçla A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak lider Imoco Volley ile yarı finale yükseldi.

Dentil Praia, grubu üçüncü sırada bitirdi ve organizasyona veda etti.

Organizasyonda yarın yarı final maçları oynanacak.

Şampiyonanın üçüncülük ve final maçı, 19 Aralık Pazar günü yapılacak.

Salon: Ankara

Hakemler: David Fernandez Fuentes (İspanya), Taghrid Thattab (Mısır)

Imoco Volley: Courtney, De Kruijf, Wolosz, Plummer, Vuchova, Egonu (Gennaro, Gennari, Sylla)

Dentil Praia: Bueno, Buijs, Carolina, Brayelin Martinez, Clemente, Jineiry (Perdigao, Suelen Pinto, Tainara, Arianne Pinto, Batista, Walewska, Malinverno, Vanessa)

Setler: 25-17, 25-16, 25-18

Süre: 66 dakika (20, 24, 22)


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