Fenerbahçe Opet, voleybol derbisini kazandı

Sultanlar Ligi'nin 16. hafta mücadelesinde derbi maçının kazananı Fenerbahçe Opet oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Opet, voleybol derbisini kazandı
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13 Kasım 2020 16:17
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Opet, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ebru Kaya, Mehmet Topal

Beşiktaş: Rida, Bengisu Aygün, Seray Altay, Seda Aslanyürek, Sude Pehlivan, Ezgi Dilik (Erce Kasapoğlu, Ezgi Derin Taşdemir, Göknur Silen, Deniz Hakyemez)

Fenerbahçe Opet: Naz Aydemir Akyol, Mhajlovic, Bahar Toksoy, Ceren Kestirengöz, Bianka, Eda Erdem Dündar (Aylin Sarıoğlu, Lila Şengün, Cansu Çetin)

Setler: 20-25, 10-25, 14-25

Süre: 66 dakika (25, 21, 20)



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