Geçen sezon Sultanlar Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Opet ile AXA Sigorta Kupa Voley'i kazanan VakıfBank, bu yıl 14.'sü düzenlenecek 2023 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe Opet - Vakıfbank voleybol maçı saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.



Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmayı, 2023 Avrupa Erkekler Şampiyonası finalindeki İtalya-Polonya maçının başhakemi olan Ozan Çağı Sarıkaya yönetecek. Yardımcı hakem ise Ramazan Çevik.



FENERBAHÇE'DE BAŞANTRENÖR DE DEĞİŞTİ



Gerek Fenerbahçe ve gerekse VakıfBank, kadrolarında önemli değişiklikler yaptı. Sarı lacivertlilerde, sezonun ilk bölümünü Çin'in Tianjin Bohai Bank takımında geçirecek olan Melissa Vargas'ın yanı sıra, kulüpten ayrılan Anna Lazaroeva, Macris Carneiro, Hristina Vuchkova, Beliz Başkın ve İpay Özay Kurt yok. Geçen sezon takımı çalıştıran başantrenör Zoran Terzic'le de yollarını ayıran Fenerbahçe'de bu görev artık İtalyan çalıştırıcı Stefano Lavarini'nin. Sarı Melekler'de yeni transferler pasör Sırp Bojana Drca, pasör çaprazı Polonyalı Magdalena Styssiak, orta oyuncu Rus İrina Fetisova ve smaçör Ada Germen Korkmaz ilk kez forma giyecek.



6 OYUNCU GÖNDEREN VAKIF 6 TRANSFER YAPTI



Vakıfbank'ta ise geçen sezonki kadroda yer alan Paola Egonu, Nika Daalderop, Kara Bajema, Kübra Akman, Derya Cebecioğlu ve Buket Gülübay takımdan ayrılırken, ABD'li pasör çaprazı Jordan Thompson, ABD'li smaçör Ali Frantti, Hollandalı pasör çaprazı Sarah Van Aalen, Sırp smaçör Bianka Busa, smaçör İdil Naz Başcan ve orta oyuncu Zeynep Sude Demirel kadroya katılan yeni isimler oldular. 15 yıldır başantrenörlük yapan Giovanni Guidetti yönetiminde sahaya çıkacak sarı siyahlılarda ayrıca altyapıdan yetişen orta oyuncu Karmen Aksoy da A takım kadrosuna dahil edildi.







